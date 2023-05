TURGEON, Francine



Au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), le 7 avril 2023, est décédée, à l'âge de 70 ans, madame Francine Turgeon. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Turgeon et de feu madame Augusta Samson. Elle laisse dans le deuil ses frères : Clément Roger (Lucie Poulin), Réjean (Sylvie Morissette), René (Chantal Garant); sa soeur Nicole (Gaétan Lavoie); son neveu Etienne Turgeon (Katy Simard); ses nièces : Alexandra Turgeon (Philippe Brouard), de même que Félicia Dumas (Simon Allaire-Labelle) et sa filleule Constance Dumas (leur mère Danielle Dumas). Elle laisse également de nombreux cousins et cousines des familles Turgeon et Samson. Des remerciements sincères aux personnes qui l'ont soutenue au cours des derniers mois de sa maladie dont Juan Raggo, Diane Massicotte, Maureen Mylett, Marie Poitras, Marie-Andrée Charest, Michèle-Marie Ricard et Marie Coutu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/. La famille vous accueillera au :à compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 3 juin à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".