TREMBLAY, Lucille Tailleur



Au Centre d'Hébergement Champlain-des-Montagnes, le 9 avril 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Lucille Tailleur épouse de feu monsieur Gaston Tremblay, fille de feu dame Denise Laberge et de feu monsieur Ovila Tailleur. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 2 juin 2023 de 19h à 21h ainsi que le samedi 3 juin 2023 de 9h à 11h.Pour ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Daniel Coulombe) et Martin Tremblay (Sonia Giroux); ses petits-enfants : David (Renaud Chassé) et Olivier Coulombe (Amély Coulombe) ainsi qu'Étienne Tremblay (Rebecca McAuley); ses arrière-petits-enfants : Xavier et Léa Coulombe et Zackary Chassé-Coulombe; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay : Julien Tremblay (Doris Lévesque), Benoît Tremblay (Lucille Tremblay), Monique Fournier (feu Raymond Tremblay) et Jean-Louis Harguindeguy (feu Colette Tremblay, Renée Ste-Marie). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée : Marcel (Jeannine Dallaire) et René (Alice Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Laurier (Simone Simard), Robert (Jeanne D'Arc Laberge, Jacqueline Asselin), Marcel (Candide Riverin), Gisèle (Bernadin Busque), Ghislaine (Adrien Gagnier), Aline (Marcel Toussaint) et Roger. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur humanité, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3, 418-527-4294), www.societealzheimerdequebec.com