HALLÉ, Lise



Au CHSLD de Lévis, le 7 mars 2023, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Lise Hallé, fille de feu madame Marguerite Bilodeau et de feu monsieur Emile Hallé.Étant fille unique, elle laisse dans le deuil son amie et aidante naturelle Ginette Morissette, quelques cousins, cousines, ainsi que des amis dont Nicole Guay et Ghislain Cloutier. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 10h.Les cendres seront ensuite inhumées au cimetière de Saint-Romuald. Des remerciements sincères sont adressés au personnel du CHSLD de Lévis pour leurs soins constants et bienveillants durant 9 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 418 837-6131, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.