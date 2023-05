FORTIN, Huguette Gourdeau



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 mai 2023 à l'âge de 78 ans, nous a quittés dame Huguette Gourdeau, épouse bien-aimée de monsieur Michel Fortin. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Gourdeau et de feu dame Gertrude Tanguay. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 12h à 13h50 auLes cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Michel, ses fils et ses belles-filles : Patrick (Cindy Lavoie), Christian (Sonia Gagnon); ses petits-enfants : Gabriel, Élodie, Meea, Émy (Éli) et Félix (Patricia); ses sœurs et son beau-frère : Pierrette, Micheline (feu Gilles Monzerole), Diane (Jean-Claude Turner), et elle était la sœur de feu Jacques (feu Nicole Grenier); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Fortin : Alexandre, Anne et Jacinthe. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel aidant et aimant de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour tant de bienveillance et la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/