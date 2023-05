MIVILLE-DECHÊNE, Marcel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 4 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Marcel Miville-Dechêne, époux de madame Denise Saucier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 12h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Karine Ducharme), Annie (Vincent Jourdain) et Karine (Nikolas Poulin); ses petits-enfants qu'il adorait : Florence et Gabriel Poulin; son frère Gilles; son beau-frère Picard Marceau (feu Lilia Chaloult); ses belles-sœurs: Murielle Saucier (Brian Donnelly), Lucie Saucier (Réjean Beaulieu), Monique Saucier (Marcel Fillion) et Lyse Saucier (Jean-François Lauzier); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ (Hôpital Laval). Merci en particulier au docteur Simon Marceau. Merci également à notre amie, la docteure Élissa Francoeur pour son soutien et son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.