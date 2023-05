BERNARD, Guy



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 avril 2023, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Guy Bernard, fils de feu madame Lydia Bernard et de feu monsieur Eugène Bernard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Line (Jean Hotte), Sylvie, Anne et Josée (Brigitte Doyon); son amie de cœur : Mariette St-Pierre; son frère et sa soeur : Loraine (Claude Guay) et Christian (Yvette Petit), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : feu Yvette Bernard (feu Alex Samson), feu Armand Bernard (feu Madeleine Roy) et feu Yvon Bernard (feu Noëlla Martel). La famille tient à remercier le personnel des départements de traumatologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site Web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.