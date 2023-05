CLICHE, Paul



À son domicile, le 17 mai 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Paul Cliche, époux de feu Pauline Thibodeau, conjoint de dame Ginette Dufour, fils de feu Valérien Cliche et de feu Raymonde Labbé. Il demeurait à Sainte-Marie, autrefois de Vallée-Jonction. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Maxime (Marie-Sophie Hébert) et Marie-France; son petit-fils : Xavier Dionne-Cliche. Il était le frère de Jocelyne, André, François (Danielle Labbé), Louis (Manon Turcotte), Marie (Rock Cloutier), feu Simon (Diane Turcotte-Michel Perreault), Jean-Pierre (Kim Jeong Su), Julie, Yves (Karole Cloutier), Carol (Pascale Nadeau) et Sylvain (Michèle Michaud). Il était le gendre de feu Jean-Paul Thibodeau et de Laurence Labbé. Il était le beau-frère de la famille Thibodeau de Lucie (Paul Jacques), Jocelyne (Roland Roy) et Yvon (Denise Deschênes). Il était le gendre de feu Henri Dufour et de feu Marie-Ange Tardif. Il était le beau-frère de la famille Dufour de feu Maurice, Gaston (Ginette Roy), feu Fernand (Suzanne Tardif - Michel Poulin) et Jean-Guy (Jocelyne Maheux). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction : samedi, jour de l'hommage, à compter de 9h. La direction a été confiée à la