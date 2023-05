VALLIÈRES, Monique Fillion



Au CHSLD de Charny, dans la soirée du 5 mai 2023, à l'âge de 95 ans et 2 mois, est décédée Mme Monique Fillion, épouse de feu M. Jean-Paul Vallières. Elle était la fille de feu M. Wilbrod Fillion et de feu Mme Marie Rhéaume. Elle demeurait à Charny. La famille vous accueillera au :Les condoléances : le samedi 27 mai 2023 de 9h00 à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel (Linda Giguère), Michel (Éric Leclerc), Diane (Laurent Montminy) et Dominique (Nathalie Champagne), ses petits-enfants : Éric et David Vallières (Jessy Morin), Frédéric (Jennifer Guay) et Simon Gagné (Véronique Ferland), Pierre-Alexandre (Marie-Pier Pedneault) et Frédéric Vallières (Anne-Marie Lemelin), Dominique (Annie Bergeron), Véronic (Jonathan Blanchet) et Christine Montminy (Régis Pelletier), Pierre-Luc, Étienne et Anne-Marie Vallières ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : feu Jeanne (feu Aimé Vallières, feu Lionel Moore), feu Jules (feu Lucille Hudon), feu Véronique (feu René Hudon), feu Florian (feu Élizabeth Lemay), feu Gemma (feu Léonard Drouin), feu Pauline (feu Donat Nadeau), feu Michelle (feu Gérard Labrie), Cécile (feu Alexandre Bélanger), Guy (Simone Labonté) et feu Marcel Fillion (feu Cécile Florent), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Adrienne (feu Napoléon Breton), feu Alice (feu Rosaire Fecteau), feu Jeanne (feu Sydney Stihlwell), feu Aimé Vallières (feu Jeanne Fillion), feu Lorenzo (feu Marie-Ange Drouin), feu Lucien (feu Aurore Therrien), feu Bernard (feu Gaétane Pelchat), feu Sévère (Monique Nadeau) et feu Jean Vallières. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Charny (section Oasis de Charny) pour les bons soins prodigués et un merci spécial au Dre Émilie Lavallée. Dons suggérés : Société Alzheimer Chaudière-Appalaches,https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don