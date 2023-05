LECLERC, Marc



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 3 mai 2023 à l'âge de 48 ans est décédé monsieur Marc Leclerc, conjoint de madame Emmanuelle Bourgault. Fils de dame Denise Pelletier et de monsieur Gérard-Raymond Leclerc, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre ses parents et sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Gabrielle et Jérémy Leclerc; ses frères et sa belle-sœur : son jumeau Martin (Sonia Caron) et son frère aîné Serge; sa belle-mère Diane Bourgault (feu Denis Bourgault - Fernand Castonguay); sa belle-sœur et son beau-frère : Katlyne Bourgault (Marco Thibault); ses neveux et nièces : Charles (Ariane Caron), Mathis et Léa-Rose Leclerc, William Thibault. Sont aussi affectés par son départ ses oncles et tantes, plusieurs cousins et cousines, ses amis(es) et collègues de travail chez Rousseau Métal. De chaleureux remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de La Maison d'Hélène pour leur précieux soutien, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Comme Marc le désirait, les membres de sa famille vous accueilleront pour recevoir vos condoléances, échanger, se souvenir et prendre un verre en sa mémoire si vous le souhaitez auLes amie(s) et collègues de travail sont priés de se présenterSes cendres seront inhumées le même jour au cimetière paroissial " sous les étoiles ".