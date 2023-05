GAGNON, Suzanne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 mai 2023, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Suzanne Gagnon, fille de feu madame Marguerite Leboeuf et de feu monsieur Georges Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Erik (Audrey D'Anjou) et Josée (Frédéric Leblanc); ses petits-enfants Olivier Tremblay et Ariane Leblanc; ses sœurs Denise Gagnon Whyte (feu Joseph Patrick Whyte) et Jocelyne Gagnon. Elle laisse également dans le deuil sa tante Georgianne (feu Gilles Bélanger), ses neveux: Dean, Nadine et Jennifer Whyte, Dominik Désilets, Manon Tremblay, Martin Tremblay ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es) dont : Charlotte et Lise Marquis, Suzanne Tardif, Martin Tremblay, Réjean Désilets et Michel Picard.Un merci sincère au personnel et aux bénévoles du centre d'hébergement Christ-Roi pour les soins prodigués à notre mère au cours des sept dernières années, vous étiez pour elle, une deuxième famille. Merci également au personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à un organisme de votre choix.