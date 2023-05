LAPOINTE, Soeur Monique, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 19 mai 2023, à l'âge de 94 ans dont 73 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Monique Lapointe (en religion Sœur Saint-André, sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Napoléon Lapointe et de feu Camille Dubé. Elle était native de Saint-Honoré de Shenley, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Marie-Ange (feu Henri Latulipe), feu Léopold (feu Éliane Rouleau), feu Cécile (feu Lucien Grenier), feu Paul-Eugène (feu Simone Boulé), feu Lucie (feu Gérard Boulet), feu Marcel (feu Alice Lapointe), feu Thérèse, feu Joseph (feu Madeleine Poulin), feu Fernand ( Georgette Martin), Roland (feu Thérèse Leriche), feu Solanges s.c.s.l., feu Candide s.c.s.l. et feu Céline (feu Fernand Mercier). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, et amis(es). La communauté et la famille recevront les condoléances à la Maison Louise-Élisabeth, 3 rue de l'Entente, Lévis,de 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 13 h 30.suivi de l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du