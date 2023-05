MORIN, Estelle



À l'Hôpital de Saint-Sacrement, le 9 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Estelle Morin. Elle était la conjointe de feu monsieur Robert Dion, fille de feu dame Olive Coulombe et de feu monsieur Théophile Morin. Native de Saint-Étienne-de-Lauzon, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. L'inhumation des cendres aura ensuite lieu à 14 heures au cimetière St-Martin-de-Val-Bélair, 1055, avenue de la Montagne Ouest, Québec (Qc) G3K 1V6. Elle était la sœur de : Pierre, Simone, Léopold, Ernest, Benoît, Gemma, Yvan et Réal Morin. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs : Ghislaine Dion (feu Gaston Falardeau) et Simone Durand (feu Raymond Dion); ses neveux et nièces qui ont bien pris soin d'elle : Solanges Arguin, Jean Péloquin, Marielle, Francine, Gilles, Jean, Johanne et Nancy Dion; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, en particulier ses amis de toujours Lise Bédard et Paul Lagrandeur, qu'elle appelait affectueusement son fils. La famille tient à remercier particulièrement Rachel Gingras pour son aide indéfectible tout au long des sept dernières années. Elle remercie également le personnel du Manoir de l'Ormière d'avoir égayé ses jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, Sherbrooke O., bur.305, Montréal (Qc) H2X 1Y1, tél.: 1-877-990-7171, site Web : www.rubanrose.org.