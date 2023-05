DUBÉ, Suzanne



Le 1er mai 2023, à l'âge de 52 ans est décédée Madame Suzanne Dubé. Elle était la grande amie de Monsieur Martin Lebrun et la fille de feu Monsieur Léopold Dubé et de feu Madame Marie-Anne Ouellet. La famille vous accueillera au:Les condoléances seront reçues le vendredi 2 juin 2023 de 19h à 21h et le samedi 3 juin 2023 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial de Sainte-Agathe. Elle est allée rejoindre son fils tant aimé, Dominic. Elle laisse dans le deuil outre son ami Martin, ses sœurs : Lucie, feu Nicole (feu Réal Brûlé), Marie-Hélène (Roger Breton) et Sylvie (Jacques Corriveau); ses neveux et nièces : Patrick (Mandy) et Mathew (Jaylynn), Sébastien, Nicolas (Devra), Geneviève et Jonathan (Marianne), Audrey-Rose (Toby), Jean-Sébastien (Maude) et Mathieu (Sonia), Jérémy ainsi que ses petits-neveux; la famille Lebrun : feu Fernand, Cécile Boulanger, Patrick (Isabelle) et Caroline (Maxime), Estéban, Aurélie et Emilien. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les proches, les bénévoles et les intervenants qui ont soutenu Suzanne dans ses différentes épreuves.La famille vous suggère de faire un don à:Groupe d'accompagnement Jonathanhttps://www.groupejonathan.ca/faire-un-don Lien Partagehttps://lienpartage.org/dons-et-certificats-cadeaux/ou bien, la famille apprécierait une plante afin de garder Suzanne en mémoire.