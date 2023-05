LAVOIE, Denis



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Denis Lavoie, époux de madame Rita Fortier Lavoie, fils de feu madame Bella Garneau et de feu monsieur Henri Elzéar Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.La mise en niche des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Rita; ses deux enfants Mireille (Daniel Dubois) et Sylvain (Josée Pouliot); ses petits-enfants : Marianne Gilbert, Jean-François Gilbert (Laurianne Martel), Stéphanie Lavoie (Nathan Boutin) et Mathieu Lavoie (Emmie Lessard); ses frères et sœurs : feu Henriette (feu Christian Gasse), feu Simone, feu René (Gabrielle Doyon) et Denise; son beau-frère Paul Fortier (Lisette Drouin), ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial pour le soutien de Gabrielle Doyon et Sœur Ghislaine Poulin. Tous nos remerciements également au personnel soignant du CLSC La Source Sud et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.