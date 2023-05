PELLETIER, Cécile



À la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle, le 23 avril 2023, est décédée à l'âge de 84 ans et 7 mois, dame Cécile Pelletier épouse de monsieur Yvon Boucher. Elle était la fille de feu Joseph-Élisée Pelletier et de feu Alvine Harton. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12 h à 13 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Diffusion WEB disponible. Voici le lien https://diffusionwebs.com/mariuspelletier23/ Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Yvon; ses enfants: Nathalie (Robert Noël), Marise (Rémi Bédard), Éric (Julie Roux), ses petits-enfants: Ingrid, William, Jérémi, Olivier, Charles-Étienne, Catherine. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Lauréat (feu Raymonde Delisle), feu Raynald (feu Jeanne-D'Arc Chouinard), feu Gisèle (feu Hervé Grondin), feu Alyre (Jeannine Desrosiers), Colette (feu Charles-André Gagnon), feu Roger (Madeleine Boucher), feu Gilbert (Liette Cloutier), feu Clément (feu Michèle Reeves), Ulysse (Louise Bélanger), Lucie, Jean-Noël (feu Andrée David, Solange Beaudet), Vital (Lise Béliveau), Yvon (feu Huguette Pelletier, Sylvie Harvey). De la famille Boucher, elle était la belle-soeur de: feu Jean-Paul (feu Carmelle Dionne), feu Maurice (feu Cécile Dubé), feu Réal (feu Magella Blier), Rita (feu Oscar Lemay), Isabelle, Rodrigue (Renelle Drapeau), feu Georges, feu Fabienne (Paul-André Desmeules), Arsène (Nicole Beaupré), Michelle (Adrien Picard), Thomas (Mariette Ouellet), François (Francine Bouchard), Gilbert (Berthe Beaulieu), René (Claire Royer), Claude (feu Mariette St-Pierre), Rose (Gilles Gagnon). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant du CLSC de La Pocatière et ceux de la Résidence Jacinthe Gagnon pour leur écoute, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer. Don en ligne www.cancer.ca