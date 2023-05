CORRIVEAU, Martial



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Martial Corriveau, conjoint de feu Gisèle Lagrange, fils de feu Léopold Corriveau et de feu Bertha Michaud. Il demeurait à Sainte-Marie. Il était le frère de feu Marie-Paule (feu Jean-Paul Blais), feu Camille, Bibianne (feu Carmel Labbé, feu Edgar Lambert), Gilbert (Lucille Fournier), Gabrielle (André Pouliot), feu Réjean (Ann Fortune), feu Jules (Jeannette Roux), Suzanne (Gérard Lafrance), Maryse (Gaston Gagnon), Rémi (Lucie Belisle) et Daniel. Il était le beau-frère de feu Réal, feu Mariette (feu Paul Landry), feu Alice (feu Raymond Bédard), feu Juliette (feu Fernand Poirier), feu Julien (feu Ghislaine Mariage), Jacqueline (feu Liguori Evoy) et feu Jacques (feu Huguette Dion). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8) : https://fondation-iucpq.org/