LANDRY, Jean-Denys



Le 24 janvier 2023, à l’âge de 83 ans, Monsieur Jean-Denys Landry est arrivé au terme de son cycle de vie. Époux de Mme Dolorès Bernard et fils de feu Willie Landry et de feu Simone Lemay. Il a vécu auprès de gens merveilleux qui ont comblé sa vie ; son épouse Mme Dolorès Bernard sa complìce des 62 dernières années; ses enfants : Michel (Sylvie Tessier) et Dominique (Patrice Daoust); ses petits-enfants: Justin (Kathy Ng), Gabriel et Ariel (Vincent Marquis) ainsi que ses 2 arrière-petits-enfants : Léa-Rose et Romain. Il était le frère de Jean-Guy Landry (Jeanine Lagueux) et de feu Gaétan Landry (Diane Godbout). Choyé par l’amour de ses belles-sœurs de la famille Bernard : Renée, Lucette (feu Jean Massé), Odette (Gilles Savoie), Marcelle et Sylvie et de ses beaux-frères : Jean-Guy, Yves (Diane Doyle) et Daniel (Paco Bureau) ainsi que plusieurs neveux et nièces à qui il laissera un grand vide. Il fût entouré de nombreux amis. Particulìèrement ses amis musiciens de Disraeli, entre autres Jean-Marc Cloutier et Jocelyn Quirion et ceux de Donnacona. La famille recevra les condoléances des parents et amis (es) à :Heures de visites : Le vendredi 2 juin de 19 h à 21 h ainsi que samedi, jour de la cérémonie à compter de 10 h.La famille tient à remercier toute l’équipe du CHUL du 4ième et 1ère étage. De même que le Dr Lafleur, le Dr Bouffard et particulièrement la Dre Sandra DelDegan pour les soins prodigués avec bienveillance et dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la : Fondation Héma-Québec. Merci à tous d’avoir participé à sa VIE et celle des siens. Il vous a tous tant aimés!