BOULET, Micheline



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges, le lundi 8 mai 2023, est décédée à l'âge de 79 ans et 5 mois, madame Micheline Boulet, épouse de monsieur Maurice Giguère. Elle était la fille de feu Josaphat Boulet et de feu Cécile Green. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :de 12h à 13h55.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux Maurice Giguère et elle était la mère de feu Jacques et Nathalie (Patrick Samson) ainsi que la grand-mère de : Samuel Samson (Kym Beauchamp), William Samson et Kelly-Anne Reed Giguère. Elle était la sœur de : feu Jeannine (feu Fernand Grondin), feu Roland (feu Ursule Vachon), feu Gaétan (Jeanne d'Arc Marcoux), feu Rachel (feu Lucien Frenette), feu Onil (feu Madeleine Lambert) et feu Lise. De la famille Giguère, elle était la belle-fille de feu Wilfrid Giguère (feu Cécile Ferland) et la belle-sœur de: feu Ghislaine (feu Jean Marois), feu Bibiane (feu René Plante), Jeannette (feu Hervé Boucher), Fernande (feu Paul-Emile Turcotte), feu Guy (Pierrette Deblois (Jacques Cadoret)), Lucette (René Vallières), feu Marcelle (Jean-Louis Bouffard) et Louise (Jacques Poulin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Nous tenons à remercier sincèrement le Dr Christian Michaud ainsi que la Dre Sophie Roy pour leur professionnalisme et leur soutien inestimable, tout le personnel de la maison Catherine de Longpré pour leur excellent travail et leur dévouement, les infirmières du service d'oncologie et la médecine de jour de l'hôpital de St-Georges ainsi que les infirmières du CLSC de Lac Etchemin. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.