Beyoncé, Diana Ross et Elton John rendent hommage à Tina Turner

Beyoncé, Diana Ross, Elton John ont rejoint les rangs des hommages à Tina Turner après sa mort.

L’attaché de presse de la chanteuse de Simply the Best a annoncé son décès mercredi (24 mai 23), révélant que l'artiste s'était éteinte à l'âge de 83 ans à son domicile de Zurich, en Suisse, des suites d'une « longue maladie ».

Réagissant à la nouvelle, Beyoncé a écrit sur son site Web : « Ma reine bien-aimée. Je t'aime infiniment. Je suis tellement reconnaissante pour ton inspiration et toutes les voies que tu as ouvertes. Tu es la force et la résilience. Tu es l'incarnation de la puissance et de la passion. Nous avons tous la chance d'avoir été témoins de ta gentillesse et de ton bel esprit qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Merci pour tout ce que tu as fait. »

Diana Ross a déclaré à ses followers sur Twitter qu'elle était « sous le choc » et « attristée » par la mort de Tina Turner. « J'adresse mes condoléances à la famille et aux proches de Tina Turner » a-t-elle ajouté.

Elton John a partagé une photo de lui et de la chanteuse sur Instagram avec ces mots : « Nous avons perdu l'une des artistes les plus passionnantes et les plus électriques du monde. Une véritable légende sur disque et sur scène. Elle était intouchable. »

Dans une déclaration à The Hollywood Reporter, Angela Bassett, qui a été nommée aux Oscars pour son interprétation de Tina dans le film What's Love Got to Do With It (1993), a déclaré : « Je suis honorée d'avoir connu Tina Turner et d'avoir contribué à la faire connaître au monde entier. Aujourd'hui, alors que nous pleurons la perte de cette voix et de cette présence emblématiques, elle nous a donné plus que ce que nous n’aurions pu demander. Elle nous a donné toute sa personne. Et Tina Turner est un cadeau qui sera toujours "simply the best". Anges, chantez pour son repos...»

Sur les réseaux sociaux, Viola Davis a qualifié Tina Turner d'« emblématique » et de « brillante ». Oprah Winfrey l'a décrite comme son modèle et comme « notre déesse éternelle du rock 'n'roll ». Michelle Obama a loué la star de Proud Mary pour son caractère « inarrêtable » et « authentique ».

Des célébrités telles que Halle Berry, Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Christina Aguilera, Nicki Minaj et Gloria Gaynor lui ont également rendu hommage.