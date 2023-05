Boxe: Artur Beterbiev défendra ses ceintures à Québec

Artur Beterbiev défendra ses ceintures IBF, WBC et WBO des mi-lourds face au Britannique Callum Smith le 19 août prochain au Centre Vidéotron de Québec.

«C'est un événement hautement significatif pour nous qui travaillons à ramener de grands combats au Québec, a souligné le président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan. Et nous sommes très heureux de pouvoir le faire avec le plus grand boxeur de l'histoire du Québec, Artur Beterbiev, qui partagera les projecteurs avec les athlètes d'EOTTM. Nous espérons que les amateurs de boxe seront présents en grand nombre et que cette soirée marquera le début d'une nouvelle aire pour la boxe québécoise.»

La programmation complète du gala sera dévoilée ultérieurement. Christian Mbilli (24-0, 20 K.-O.), ainsi que les Québécois Simon Kean (23-1, 22 K.-O.), Wilkens Mathieu (2-0, 1 K.-O.) et Leïla Beaudoin (9-1, 1 K.-O.) auront également l'occasion de se battre lors de cet événement.

Plus de détails suivront.

Voyez un extrait de la conféresse de presse, tenue ce matin, dans la vidéo ci-dessus.