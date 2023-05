LAFOND, Gérard



Le 7 mai 2023, à son domicile, à l'âge de 89 ans, est décédé un homme d'exception pour nous, Gérard Lafond, époux de Louise Cassista. Il était le fils de feu Honoré Lafond et feu Lucina Bédard. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Louise, il laisse dans le deuil ses enfants François, Judith et Denis (Hélène Canuel); ses petits-enfants Anne-Marie (Simon), Nicolas (Jackie), Simon-Pierre (Geneviève), Laurence (Grégoire), Samuel (Geneviève) et Jean-Michel (Shanny) ainsi que ses arrière-petits-enfants Arnaud, Claire, Robin et Julia. Il était le frère de feu Bibiane et feu Emond (Denise Cloutier); le beau-frère de la famille Cassista : feu Laurent, Yolande (Gaston Paquet), Cécile (Richard Desgagnés), Nicole (Roméo Boutin), Gilles (Lucette Lafond), Jean-Yves (Suzanne Trudel), feu Aline (Hervé Moisan) et Marcel (Sylvie Veilleux). Sont également affectés par son départ plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances enSes proches remercient sincèrement le Dr René Julien, un médecin de famille d'une délicatesse hors du commun ainsi que le CLSC des Rivières pour leur humanisme et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725 chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5 ou à la Fabrique St-Émile, 1620 avenue Lapierre, Québec, G3E 1C1. Des formulaires seront disponibles à l'église lors de condoléances. La direction des funérailles a été confiée au :