COVENEY, Roger



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roger Coveney, époux de madame Liliane Trudel. Il était le fils de feu dame Graziella Labonté et de feu monsieur Édouard Coveney. Il demeurait à Québec.Il est allé rejoindre ses parents ainsi que ses frères René, Jean-Paul (feu Liliane Laramée) et Guy (feu Jeannine Brisson); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Trudel, Jacqueline et Jacques Gobeil, Françoise et Gaston Grenier, Claude et Henriette Dorais, Jean-Guy Trudel, Jean-Yves Bédard, Jean-Marc Poirier et Jacques LaRue. Outre son épouse Liliane, il laisse dans le deuil ses belles-sœurs Jacqueline Bédard, Colette, Thérèse et Nicole Trudel; son filleul Christian LaRue; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis du Club de Golf Stoneham.Sincères remerciements au personnel du B-6 de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Québec, Site web : www.lauberiviere.org