LAROUCHE, Lise



Au CHUL de Québec, le 6 mai 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Lise Larouche. Elle était la fille de feu madame Camille Lapointe et de feu monsieur Charles Larouche. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Serge Larouche (Lorraine Gagné), Michel Larouche (Christine Jolibois), Francine Larouche (Kamel Soussou) et feu Denis Larouche; ses neveux et nièces : Olivier Larouche (Annie Robitaille), Hélène Larouche (Jean-François Munn), Hakim Soussou (Mirka Noël), Philippe et Noémie Larouche, et April Miller ; ses petits-neveux et petites-nièces: Charles et Noah Larouche, Adrien Leclerc, Léa-Rose Munn, Sara et Mahdi Soussou. Ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 13 h à 14 h auIl vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/74672 Les cendres de madame Larouche seront déposées au Columbarium du Complexe Funéraire Sylvio Marceau, membre du Réseau Dignité au 224, rue St-Vallier, Québec, Qc, G1K 1K2.