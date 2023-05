BÉGIN, Carmen Caron



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mai 2023, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée dame Carmen Caron, épouse de feu M. Marcel Bégin. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Patrice, Sylvie (Jocelyn Guérard) et François; ses petits-enfants adorés : Émilie et Maxime Guérard ; Eliz Bégin ; Anne-Sophie Bégin (Xavier Grima) ; son arrière-petite-fille Maélie Grima. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère : Marie-Claire Bégin (Paul Bisson), Fernande Bégin Goulet et Huguette Bégin Plamondon ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Marcel, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Remerciement sincère au personnel du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués avec compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org