PLAMONDON, Maxime



À l'âge de 93 ans et 8 mois est décédé Maxime Plamondon, époux de dame Lucette Paquet, fils de feu Lauréat J.-A. Plamondon et de feu Irène Vézina. Il demeurait à Québec dans le quartier Les Saules et était natif de Saint-Raymond.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,Outre son épouse Lucette Paquet, M. Plamondon laisse dans le deuil ses enfants Lucie, Sylvie, Marie (Lucie Allard) et Yves (Stéphane Poitras), ses petits-fils adorés Mathieu (Andréane Lemieux), Alexandre (Anne-Marie Jobin), ses arrière-petits-enfants adorés Élie, Rosalie et Olivier, sa belle-sœur Louise Paquet (Jacquelin Morin), ses frères et sœurs et beaux-frères et belles-sœurs feu Laurette (feu Maurice Déry), Jean-Marie (feu Victorine Beaumont), feu Marc (feu Clairette Beaupré), feu Marie-Anna (feu Jean-Paul Leclerc), feu Georges (feu Gisèle Blouin), feu Roland (feu Florianne Fiset), feu Gilles (Gisèle Blouin), Jacques ((feu Marie-Andrée Poulin) et Francine Fournier), Michel (Émilienne Dion), Monique (Jean-Guy Dion) et Jacqueline ainsi que plusieurs neveux et nièces, dont ses filleuls Denis Morin et Yvan Plamondon, cousins et cousines et amis (es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) ainsi que les intervenants des services à domicile du CLSC de la Haute-Ville de leur bienveillance.