DESCHAMPS, Louisette



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 avril 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Louisette Deschamps, épouse de feu monsieur Léandre Coulombe. Elle était la fille de feu monsieur Diogène Deschamps et feu dame Alma Ouellet. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la :à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Éric, Christian (Manon Chamberland), Philippe (Cathy Bernatchez), ses petits-enfants : Jason Coulombe, Justin et Rosemarie Coulombe, son conjoint monsieur André Cloutier et son fils : Dominic Cloutier (Annie Robichaud) et ses petits-enfants : Alexis et Léa. Elle était la soeur de : feu Marie-Thérèse (Rolland Labbé), feu Georgette (feu Jacques Blanchet), Claudette (Richard Têtu), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Coulombe : feu Roger (feu Marie-Paule Lemieux), feu Gabriel (feu Huguette Lynch), feu Paul-Aimé (Polo), feu Jeannine et Denise, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Montmagny; Louise Rouleau, Dany Coulombe et Marilyne, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, site internet : www.coeurtavc.ca/dons. La direction a été confiée à la :