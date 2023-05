ST-PIERRE, Jean-Baptiste



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 mai 2023 à l'âge de 86 ans est décédé monsieur Jean-Baptiste St-Pierre, époux de feu madame Carméline St-Pierre, demeurant à L'Islet (Sur- Mer). Il était le fils de feu dame Gratia Thériault et de feu monsieur Jean-Baptiste St-Pierre. Il laisse dans le deuil ses enfants : Ghislain, Réjean, Francis et Sylvie; ses petits-enfants : Charles, Justine, William et Marianne ainsi que leur conjoint(e). Il était aussi le grand-père de feu Jérémy. Il laisse également son arrière-petite-fille Abygaëlle; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles St-Pierre et Pelletier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours de L'Islet, 15, chemin des Pionniers E, L'Islet (Québec) G0R 2B0.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.