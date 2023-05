Charlotte Cardin chantera au Festival de Cannes dans un spectacle honorant la musique de film

Charlotte Cardin participe à un spectacle honorant la musique de film présenté jeudi, en marge du Festival de Cannes, aux côtés de plusieurs grands noms de la chanson française.

Enregistré en plein air dans le décor bucolique de la plage Macé, à quelques mètres de la célèbre Croisette, ce spectacle intitulé Cannes chante le cinéma sera diffusé sur la chaîne France 2, samedi, lors de la soirée de clôture du festival.

Selon les informations relayées au Journal par l’entourage de la chanteuse québécoise, Charlotte Cardin devait interpréter Sans toi, une pièce tirée du film de 1962 Cléo de 5 à 7, d’Agnès Varda, en compagnie de l’auteur-compositeur-interprète Vincent Delerm.

Louane, Christine and the Queens, Catherine Ringer, Jeanne Cherhal, Thomas Dutronc et plusieurs autres ont aussi été annoncés pour cet événement. Ils chanteront tous accompagnés par l’Orchestre national de Cannes.

Séjour cannois

Au cours des derniers jours, Charlotte Cardin a pu découvrir le glamour entourant le plus mythique des festivals de cinéma du monde, d’après des photos et vidéos publiées sur le compte Instagram de David D’Amours, le coiffeur des vedettes, qui dit avoir passé deux soirées avec elle sur la Croisette.

«Jamais je n’aurais imaginé que je la coifferais dans un véritable salon de coiffure sur un yacht», a-t-il mentionné.

Ce dernier a connu un festival occupé. Ses services ont aussi été requis par la cinéaste Monia Chokri et la comédienne Magalie Lépine-Blondeau lors de la présentation de Simple comme Sylvain, dans la section Un certain regard.

De nouvelles dates

En plus de goûter à l’effervescence de Cannes, Charlotte Cardin ne cesse de recevoir de bonnes nouvelles de sa tournée planifiée pour l’automne.

Au cours des dernières heures, des supplémentaires ont été annoncées à Laval et Trois-Rivières. Elle chantera donc trois soirs consécutifs à la Place Bell, du 8 au 10 février, et deux soirs à l’Amphithéâtre Cogeco.

Elle montera aussi sur la scène de l’Agora de Québec, les 7 et 8 septembre, avant de partir chanter à l’étranger. Elle fera notamment ses débuts à l’Olympia de Paris, le 24 janvier 2024.

Le nouvel album de Charlotte Cardin, intitulé 99 Nights, sera lancé au mois d'août.