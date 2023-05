FUGÈRE, Michel



Au CH Charlesbourg, le 4 mai 2023, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Fugère. Il est allé rejoindre sa tendre épouse madame Florence Bilodeau. Il était le fils de feu monsieur Adrien Fugère et de feu madame Valéda Côté. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuils ses filles : Carole (Daniel Laprise), feu Guylaine (feu Gilles Cyr) et Chantal (Réjean Bureau); sa petite-fille : Carolann Cyr (Jonny Nahimana) ; ses arrière-petites-filles : Ayana et Azalia. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Daniel (feu Rita Poirier), feu Lise, feu Gilles, feu Denise (feu Philippe Gosselin), Andrée, Aline (feu Paul Pouliot), feu Lucie (feu David Sturgeon). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Bilodeau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Fugère au :La famille recevra les condoléancesLes cendres seront inhumées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Fugère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur (https://www.coeuretavc.ca/) ou Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/fr/).