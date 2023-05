PERRON, Thérèse Boies



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 mai 2023, à l'âge de 87 ans, nous a quittés entourée de l'amour de sa famille, dame Thérèse Boies, épouse bien-aimée de monsieur Valérien Perron. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Boies et de feu dame Rosalie Pilote. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence du corpsde 10h à 13h40 auLe corps sera inhumé au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Valérien, ses enfants, son gendre et sa belle-fille : Chantal (Michel Plante), Réjean, François (Catherine Chabot), Fitzgerald; ses petits-enfants : Andrew, Alexandre (Alexandra Reyes-Fernandez), Frédéric, Antoine (Catherine Frigault), Rosalie et Annabelle; ses arrière-petits-enfants : Koralie, Jack et Blake; ses belles-sœurs : feu Raymond (Emma Racine), feu Rodolphe (Denise Breton), feu Guy (Laurette Lagacé) et elle était la sœur de feu Jeannette (feu André Breton) et feu Maurice (feu Claudette Maltais); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Perron : Gabrielle, Françoise (Paul Pilote) et feu Laurent (Ghislaine Lavoie). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour toute l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Société Canadienne du Cancer Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec), G1S 3G3https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc