SMITH, Herbert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Herbert Smith. Il était l'époux de dame Louise Soucy, fils de feu Mary Alice Crawford et de feu Harold James Smith. Il demeurait à Stoneham-et-Tewkesbury.et de là au cimetière paroissiale pour l'inhumation des cendres. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant le service. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses enfants : Collin (Nancy Craig), Wayne et Brenda (Martin Lalonde); ses petits-enfants : Rebecca Smith (Marco Collin), Gregory Smith (Isabelle Morin), Matthew Lalonde et Vincent John Lalonde; ses arrière-petits-enfants : Brad Collin & Wesley Smith; sa sœur Thelma; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soucy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : Mervin (feu Alice Crawford), Wilton (feu Estelle Crawford), Elton Smith (Audrey Dacres) et Eleanor (feu Henri Plante).