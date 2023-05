LAMONTAGNE, Rolande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 avril 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Rolande Lamontagne, épouse de monsieur André Robitaille, fille de feu dame Alexina Therrien et de feu monsieur Joseph-Louis Lamontagne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux André Robitaille; ses enfants : Simon Robitaille (Imane Bandosse) et Marie-Andrée Robitaille (Philippe Demers); ses petits-enfants : Antoine Demers, Laurence Demers et Néva Robitaille; ses frères et sœurs : Camille, Thérèse, Françoise, Rachel, Micheline, Denise, Rosanne, Yvonne, Paul-Henri, Fernande, Eugène, Jean-Louis, Simonne, Gertrude, François, Jacqueline, Cécile, Fernand, Suzanne, Marcel et Gaston; ses beaux-frères et belles-sœurs : Pierre Lavallière, Norma Graham et Céline Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière Saint-Michel de Bellechasse avec la famille.