RENAUD, Françoise



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mai 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Françoise Renaud, fille de feu madame Alma Robitaille et de feu monsieur Arthur Renaud. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Ann (Raynald Bouchard) ; les membres de sa belle-famille Baker du Nouveau-Brunswick ; ses cousins et cousines Marois et Lamoureux ; ses précieux ami(e)s ; France, Ghislaine, Gisèle, Diane, André et tous les autres. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer - La recherche sur le cancer sur le myélome multiple.