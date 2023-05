GAMACHE, Thérèse Huot



À l'Hôpital de Montmagny, le 5 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Huot, épouse de feu monsieur Hermyle Gamache. Elle était la fille de feu monsieur Aimé Huot et de feu dame Marie-Ange Gracia Corriveau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la :à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réginald (Danielle Fortin), Serge, Viviane, Denise (André Couillard), Michel, ses petits-enfants : Geneviève Cloutier (Marco Asselin), Sandra Cloutier, Jaya Gamache (Karim Hajji), Lydia Ann Gamache, Anaïs Gamache (sa mère Carole Gagné), Alexis, Catherine et Jérémy Gamache (leur mère Anne-Marie Hogue), ses arrière-petits-enfants : feu Tamarha Dufault, Chelsey Asselin et Esteban Asselin, ses soeurs et ses frères : feu Françoise Huot (feu Gérard Plourde), feu Cécile Huot, feu Marie-Paule Huot (feu Gérard Boulet), feu Jules Huot (feu Margot Emond), Rita Huot, feu Patrice Huot (feu Anna Létourneau), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Hilaire Gamache (feu Françoise Patry), feu Emery Gamache (feu Gertrude Fournier), feu Louise Gamache (feu Albini Brie), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Merci à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, courriel : www.jedonneenligne.org/fondationhdm/