PAQUET-PURCELL, Jacqueline



À son domicile, le 20 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jacqueline Paquet-Purcell, épouse de feu Yvon Purcell, conjointe de feu Gérard Roberge, fille de feu Antoine Paquet et feu Cécile Pelletier. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses filles : Kathy (André Breton) et Sandra (Dany Guay); ses petits-enfants : Jessy (Michael), James, Christopher (Émilie), Fanny (Albert) et Laurie-Maude; ses 9 arrière-petits-enfants; son frère et sa sœur : feu Jean-Claude Paquet (Denise Sirois) et Jeanne- D'Arc Paquet (feu Raymond Carmichael); ses beaux-frères et belles-sœurs : Marie-Andrée Thiboutot (feu Gaston Purcell) Guy Thiboutot, Cécile Purcell (feu Gaston Lavoie) et Georges Purcell (feu Gertrude Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux personnels de la Résidence Le Royal à Saint-Anselme et médecin accompagnants, spécialement Dr. Marcel Moreau et Dr Sirois pneumologue de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.