ROUILLARD, Émile



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, Québec, le 13 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Émile Rouillard, époux de dame Gisèle Beaulieu. Né à Buckland le 5 juin 1938, il était le fils de feu dame Cédulie Laflamme et de feu monsieur Frédéric Rouillard. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Gisèle, monsieur Rouillard laisse dans le deuil : ses filles : Christiane (Michel Beaulieu), Michèle (Gilles Bonneville); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Marguerite (feu Gérard Faucher), feu Paul-Henri, Lucille, feu Germain (Monique St-Amour), Jacques (Agathe Royer), Ida; de la famille Beaulieu : feu Germaine (feu Robert Noël), feu Jeanne (feu Antonin Boulet), Lucille (feu Alphonse Rouillard, feu Georges Paquet), Estelle (feu Robert Fournier), feu Louisette (feu Lorenzo Morin), feu Paul-Émile (feu Monique Boulet), feu Raymonde (feu Laurent Rouillard); son filleul Luc Rouillard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille remercie tout spécialement le personnel du 3ième étage du CHSLD de Notre-Dame de Lourdes pour les soins et l'attention portée à M. Rouillard pendant son hospitalisation et lors de son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de :