Décès à 71 ans du chanteur français Jean-Louis Murat

Le chanteur français Jean-Louis Murat est décédé jeudi à son domicile en Auvergne à l'âge de 71 ans, a annoncé à l'AFP son ancienne maison de disques Pias, confirmant des informations de presse.

«Sentiment Nouveau», «Fort Alamo» «Si je devais manquer de toi»: son groove et sa voix lancinante si particulière tout comme son indépendance teintée de provocation ont fait de lui un artiste à part dans le monde musical français.

Hasard du calendrier, le label Pias doit sortir vendredi une compilation du chanteur, rassemblant 20 de ses titres les plus emblématiques.

Le chanteur, qui revendiquait son appartenance auvergnate, a connu les sommets des hit-parades en 1991 à la faveur d'un duo avec Mylène Farmer («Regrets») mais assure avoir toujours vécu le «tube» comme «un enfermement».

«Ce que j'aime, c'est la chanson qui devient un tube, pas la chanson qui est déjà tube avant que le gens ne l'aient entendue» en raison d'une production calibrée, déclarait-il à l'AFP en 2014.

Volontiers provocateur, Jean-Louis Murat, né en 1952 dans le Puy-de-Dôme, avait fait scandale à ses débuts avec «Suicidez-vous le peuple est mort», certains médias craignant que ce titre soit une incitation au suicide. La pochette était signée par le photographe des stars Jean-Baptiste Mondino.

Il connaitra son premier succès commercial à la fin des années 80 avec «Si je devais manquer de toi».

Dans mes albums, «je raconte jusqu'au plus infini détail toute ma vie sentimentale, comme depuis le début de ma carrière», racontait-il, à plus de 60 ans. Extrêmement prolifique, il sortait quasiment un album par an ces dernières années.