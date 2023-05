Relance du centre-ville: la Ville de Québec offrira des billets de spectacles gratuits pour une deuxième année consécutive

Forte du succès de l’an dernier, la Ville de Québec investira 500 000$ pour offrir des billets de spectacles gratuits, à l’automne 2023, dans le but de relancer le centre-ville après la pandémie.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi en fin de matinée.

En collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNQ), la Ville compte donc reconduire son initiative de l’an dernier en offrant un second billet gratuit à l’achat d’un billet de spectacle durant la saison culturelle 2023-2024. La liste des partenaires et des spectacles sera dévoilée à l’automne et une campagne promotionnelle de plusieurs semaines est prévue.

Un demi-million

Pour 2023, le coût du projet sera d’environ 500 000$ provenant d’une enveloppe budgétaire octroyée par le gouvernement du Québec. Sur ce montant, quelque 420 000$ serviront à offrir des billets gratuits. C’est deux fois et demie plus que les 168 000$ investis en 2022.

La Ville de Québec a qualifié la campagne de l’an dernier de «véritable succès». En seulement quelques heures, 6200 billets avaient été offerts pour 70 spectacles admissibles. Cela a généré des retombées de 311 000$ chez les diffuseurs participants, a-t-on calculé.