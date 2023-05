GAUDET, André



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 13 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur André Gaudet, époux de Claudette Garand, fils de feu Raoul Gaudet et feu Germaine Pérodeau. Il demeurait à Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles : Diane (Gérald Pageau) et Caroline (Robert Wood); ses petits-enfants : Jean-Nicolas Pageau, Samuel Pageau (Roxanne Cantin) et Liam Wood; ses frères et sœurs : feu Robert (feu Mariette Blanchette), feu Jean (feu Colette Morency), feu Jacqueline (Jean-Guy Gatien), feu Pierre, feu Jacques, feu Roger, Louise, Marguerite, Claire (Gérard Morissette) et Gilles (Lucette St-Pierre); ses beaux-frères de la famille Garand : Guy (Lise Schaack), Pierre (Francine Vadeboncoeur) et feu Michel (Nicole Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Gérald pour sa compassion et pour avoir veillé notre papa adoré durant ses dernières nuits. Aussi une grande reconnaissance au personnel soignant du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués.