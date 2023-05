GODBOUT, Lucette Lavoie



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ, le 8 mai 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Lucette Lavoie, épouse de feu monsieur Bernard Godbout. Elle était la fille de feu monsieur Benoit Lavoie et de feu dame Bérangère Gagné. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité en présence des cendresde 11h30 à 14h45 auLes cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Sylvie, Danielle (Pierre Gauthier), Jacques (Marie-Josée Turgeon), Stéphane (Émilie Gagnon-Hamel); ses petits-enfants : Audrey Vaillancourt (Étienne Lecours), Annabelle Godbout (William Gariépy), Rowanne Godbout (Diriye Nour); son arrière-petit-fils : Adrien Lecours. Elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée : feu Jean, feu Gaston (feu Gisèle Verreault), feu Marthe (feu Marcel Paré), feu Fernand (feu Gilberte Lessard), feu Thérèse Godbout (feu Steve Pandelidis), feu Denise Godbout (feu Frank Kiernan), feu Pierre-Michel Godbout (feu Kathleen Duffy) et feu Françoise Godbout (feu Eddy Duffy). Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec), G1S 3G3https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal