PAQUET, Serge



À Québec, le 16 mai 2023, à l'âge de 60 ans et 2 mois, est décédé monsieur Serge Paquet architecte-programmeur-analyste, fils de feu dame Yvonne Durand et de feu monsieur Élie Paquet. Il demeurait à Québec.et de là au Cimetière de L'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 12 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses frères : Georges et Réal; ses tantes : Hélène Paquet (feu Roger Gaudy), Georgette Durand (feu Maurice Renaud) et Denise Forgues (feu Gérard Durand); ses oncles : Marcel Genois (feu Cécile Durand) et Jean-Paul Beaumont (feu Simone Durand) ainsi que de nombreux cousins, cousines, ami(e)s et des connaissances. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec (7e étage) ainsi que celui de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par des offrandes de messes ou des dons à la Fondation Canadienne du Rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.