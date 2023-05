LAMOTHE, Claire



À la résidence La Roseraie de Québec le 22 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement notre bien-aimée Claire Lamothe. Elle était la fille de feu dame Alma Béliveau et de feu monsieur Henri Lamothe. Elle laisse dans le deuil ses chères sœurs Hélène (Robert Duchesne), Amlas-Marie-Louise et Andrée (Réjean Levasseur); ses neveux et nièces adorés François, Daniel, Pierre et Sophie Normandin, Benoît et Pascale Comeau, Patrick et Martin Loranger; ainsi que ses loyales amies Céline Audet, Lise-Marie Delagrave, Ginette Lecours, Céline Rathé et Herminia Ordonnes.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. Merci de compenser l'envoi de fleurs par des dons auprès d'organismes de bienfaisance de votre choix. Elle repose en paix. Sa douce présence demeurera pour toujours dans nos cœurs.