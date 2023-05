LABRECQUE, Daniel



À l'Hôpital Laval le 17 avril 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé Daniel Labrecque, fils de feu Robert Labrecque et de feu Aurore Gosselin, conjoint de dame Diane Tanguay. Il demeurait à Lévis. La famille accueillera parents et amis à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Diane Tanguay, ses enfants : Christine, Michel, Guylaine, Isabelle et Nadia; son frère Normand ainsi que ses cousins, cousines et ne nombreux ami(e)s. La direction des funérailles à été confié à la Résidence funéraire Edouard Trahan et fils.