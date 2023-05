MICHAUD, Pauline



Au CHSLD Côté Jardins, le 27 octobre 2022, est décédée entourée de l'amour de sa famille, à l'âge de 85 ans, madame Pauline Michaud. Elle était la fille de feu Micheline Vachon et de feu Roland Michaud.Elle laisse dans le deuil sa fille Michèle (Claude Maurice); ses petites-filles : Audrey (Keven Gaudreault) et Maryse (Jean Simon Rioux); ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Alexis, Lauralie, Annabelle, Florence et Adéline; sa sœur Micheline (Jean-Claude Godin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille; ses neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre sa sœur Denise (feu Roland de Merlis) et son frère Roger (feu Thérèse Dion). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Côté Jardins du cinquième étage côté montagne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 9Z9. Tél. : 418 780-8179.https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.