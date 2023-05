LAVERDIÈRE, Marcel



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 26 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcel Laverdière, époux de madame Francine Roy. Il était le fils de feu Joseph Laverdière et de feu Alphonsine Breton. Il demeurait à Saint-Anselme.La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h20.Il laisse dans le deuil son épouse Francine Roy. Il était le frère de : feu Clément (feu Rose-Éliane Goulet), feu Éliane (feu Armand Langevin), feu Fernand (feu Marianna Gagnon), feu Gérard (feu Jeannine Goulet), feu Herman (feu Bernadette Labrecque), feu Jacques (Monique Lavertu), feu Agnès (feu Égide Labonté), feu Jean-Paul (Françoise Dumas), Noëlla (feu Raoul Larochelle), Dina (Gilles Lévesque), Françoise (Jacques Ricard) et Gilbert (Claire Carrier). De la famille Roy, il était le beau-frère de : Gérald (Nicole Marceau), Martine (Jacques Labrecque), Christiane (Bernardin Dubé) et Yvan (Diane Bilodeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Anselme et à tous les membres de la famille pour leur visite et leur soutien à Marcel. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, (https://fhdl.ca/faire-un-don/). Monsieur Laverdière a été confié pour crémation à la