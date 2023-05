POULIOT, Marthe



À l'Hôpital Laval de Québec, le 7 avril 2023, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée Marthe Pouliot, fille de Marie-Claire Goulet et de feu Raymond Pouliot. Native d'Armagh, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Annie et Jean-David Leblond, sa mère Marie-Claire Goulet (feu Raymond Pouliot) et l'ami de cette dernière Lucien Roy, ses frères et sœurs : Gérard (Noëlla Breton), Gilles (Jeannine Roy), feu Francine, Michel (Yolande Breton), Lyne (Pierre Cloutier) et le parrain d'Annie, Serge Gauthier. De la famille Leblond, elle a été la belle-sœur de : feu Gilberte (feu Laurent Samson), feu Fernande (feu Tony Carrier), feu Bertrand (feu Réjeanne Touchette), Fernande Viger (feu Roger), feu Marie-Paule (feu Umberto Ursini) et Denise Pinel (feu Marcel). Elle laisse également dans le deuil Claude Leblond, son filleul Christian Pouliot, ses neveux et nièces des familles Pouliot et Leblond ainsi que leurs enfants; de nombreux cousins, cousines des familles Pouliot et Goulet, plusieurs ami(e)s, ancien(ne)s collègues de l'École Sacré-Cœur (La Pocatière) et de l'École Saint-Maurice (Québec). Merci sincère à Nela Jourdain, une aide précieuse dans les soins de Jean-David et à Marcelle Morency. La famille remercie également le personnel du CIUSS de la Capitale-Nationale pour l'aide et les services à domicile pour Jean-David au fil des ans. Remerciements au Dr Lebel, aux infirmières Mélissa et Martine et à tout le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines (CERMO-FC), par chèque à l'ordre de la Fondation de l'UQAM, à l'attention de Claudie Lacharité, case postal 8888, succursale Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3P8 ou à la Fondation Signes d'Espoir 185, boul. des Cèdres Québec (Québec) G1L 1M8. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Pouliot a été confiée pour crémation à la