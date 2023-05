SIMON HUOT, Patrick



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 avril 2023, à l'âge de 52 ans et 7 mois, est décédé monsieur Patrick Simon Huot, fils de madame Loraine Simon (Richard Couture) et de monsieur Gilles Huot, et frère de François et feu Christian Huot. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre ses parents et son frère, son oncle Jean-Louis Huot (feu Roselyne Bélanger), sa cousine Elizabeth Huot, sa tante Denise Beaudet (feu Raymond Huot), sa cousine Anne Huot, son cousin Martin Huot, ses cousines Sylvie et Marie-Josée Huot, ses cousins Jean-Yves et Michel Huot, son cousin Vincent Carrier et plusieurs autres petits cousins et cousines. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 13 h 30 à 15 h 30, auNous voudrions offrir de sincères remerciements au personnel oncologique de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.