Flames: Tyler Toffoli sera-t-il aussi bon sans Darryl Sutter?

Tyler Toffoli est possiblement le seul joueur des Flames de Calgary à avoir connu une bonne saison en 2022-2023, sous la houlette de l’impopulaire Darryl Sutter. Malgré le départ de son mentor, l’attaquant voit d’un bon œil l’arrivée de Craig Conroy au poste de DG.

L’ancien du Canadien de Montréal, qui a établi des sommets en carrière la saison dernière avec 34 buts et 73 points, était un observateur attentif des plus récents développements chez les Flames, bien qu’un océan le sépare de l’Amérique du Nord. Toffoli représente le Canada au Championnat du monde de l’IIHF, en Finlande et en Lettonie, mais cela ne l’a pas empêché de féliciter Conroy.

«Je suis heureux pour lui, a-t-il mentionné jeudi au site francophone de la Ligue nationale de hockey. Il est dans le domaine depuis longtemps. Ce sera vraiment très plaisant.»

Conroy a lui-même porté l’uniforme des Flames pendant neuf ans. Il sait exactement le genre de culture gagnante dont a besoin l’organisation, qui s’était considérablement enlisée sous le DG Brad Treliving et Sutter.

«[Conroy] s'est investi dans son travail, a ajouté Toffoli. Il a disputé beaucoup de matchs et au cours des nombreuses années où il a occupé différents postes, il a pu voir le côté de la direction. Je crois qu'il le mérite et je pense que tout le monde est très content pour lui.»

Redresser la barre

En entrevue au balado «Empty Netters» en mars dernier, Toffoli avait mentionné que son entraîneur préféré avait été Sutter. Celui-ci était en poste chez les Kings de Los Angeles quand l’ailier a fait ses débuts dans la LNH, en 2012-2013, et ils ont remporté ensemble la coupe Stanley l’année suivante.

Appréciant les méthodes parfois jugées rudes de l’expérimenté instructeur, Toffoli sera-t-il l’un de ceux qui souffriront de ce départ ? Au moment de congédier Sutter, au début du mois, le président Don Maloney a indiqué que le prochain directeur général choisirait avec quel entraîneur il souhaite travailler.

Espérons pour l’Ontarien que la communication sera bonne avec le nouveau pilote, mais au moins, sa relation avec Conroy est déjà partie du bon pied.

«Chaque fois qu'il était avec nous, il apportait une bonne ambiance dans le vestiaire, a-t-il dit de l’ancien attaquant. Il est un gars très énergique. Il était comme ça quand il jouait. J'ai appris à le connaître au cours de la dernière année et demie, et il a été super avec moi. J'espère que nous pourrons redresser la barre.»

Les candidats au poste d’entraîneur-chef ne manqueront pas. Les noms de Kirk Muller, Alex Tanguay, Gerard Gallant, Mitch Love et même Patrick Roy font partie des rumeurs.