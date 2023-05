Fondation Réno-Jouets: une soirée de rires avec Alexandre Barrette et André-Philippe Gagnon au profit des enfants défavorisés

La Fondation Réno-Jouets sollicite la générosité de la population afin qu'on participe en grand nombre à son souper-spectacle Le Don de faire rire, qui se tiendra le 7 juin prochain et qui servira à remettre des jouets à des enfants provenant de milieux défavorisés.

Les têtes d’affiche de cette soirée qui aura lieu au Capitole de Québec sont Alexandre Barrette et André-Philippe Gagnon. De nombreux billets sont encore disponibles sous plusieurs formules.

La générosité de la population est plus que jamais importante, particulièrement dans ce contexte économique où l’inflation représente un défi financier de plus pour plusieurs familles.

«Chaque dollar nous permet de donner un jouet», fait valoir Annie Asselin, fondatrice et directrice générale de la Fondation Réno-Jouets.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Une cinquantaine d’organismes

«On aide tout près de 50 organismes, poursuit-elle. On a beaucoup donné cette année à la communauté ukrainienne de Québec. On a eu beaucoup de demandes d’aide à l’immigration, beaucoup de CLSC, des Maisons de la famille et des centres de femmes. Beaucoup d’organismes dépendent de nous», souligne-t-elle.

Mme Asselin rappelle que ce souper-spectacle s’offre très bien en cadeau. D’ailleurs, plusieurs donateurs ont acheté des billets pour offrir la chance à des jeunes d’assister gratuitement à la soirée.

L’édition de l’an passé avait permis d’amasser près de 100 000$, ce qui était exceptionnel, selon Mme Asselin.

«C’était un retour d’événement [après la pandémie] et on avait beaucoup de gros dons majeurs. Cette année, je ne sais pas si ce sera pareil. Quand on est revenu de pandémie, les gens étaient généreux, car ça faisait deux ans qu’on ne faisait rien», explique-t-elle.

À moins de deux semaines de l’événement, la fondation estime avoir amassé environ 60 000$.

«C’est notre seule grosse activité de financement. On en fait des petites, comme le conteneur de l’amour. On ramasse un peu de dons en argent, mais c’est plus pour [amasser] des jouets», termine Mme Asselin.