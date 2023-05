Grande première!

Les passionnés de véhicules récréatifs, de camping et de plein air seront heureux d’apprendre que La Foire du VR-Camping-Plein Air s’installe au Quai 30 du Port de Québec, aujourd’hui et jusqu’à dimanche. Au cours des quatre prochains jours, vous pourrez voir et comparer une variété de véhicules neufs et d’occasion, présentée par les détaillants de la grande région de Québec, ainsi que des exposants du domaine du camping et du plein air. Cet événement, une première à Québec, permettra de découvrir les dernières tendances et technologies dans le domaine du VR-Camping-Plein Air. Présentée annuellement, la Foire du VR-Camping-Plein Air a pour but de rassembler les passionnés de véhicules récréatifs, de camping et de plein air et de permettre aux entreprises du secteur de se connecter avec les consommateurs potentiels et de montrer leurs produits et services. L’admission sera gratuite pour les jeunes de 16 ans et moins. Le stationnement est gratuit. Renseignements : https://lafoireduvretducamping.com/

Luc Samama, consultant en développement stratégique chez Conjoncture affaires publiques et membre du CA de la Fondation du Cégep de Limoilou, a posé un geste exemplaire en remettant 10 000 $ à 10 organismes de la grande région de Québec dans le contexte du 10e anniversaire de son entreprise. Un de ces 1000 $ a été remis sous la forme d’une bourse d’études à une étudiante finissante en techniques d’Art visuel du Cégep Limoilou. Sur la photo, les membres du CA de la Fondation, Jérôme Marcoux, v.-p. chez Pomerleau ; Liane Dostie, Marie-José La Haye, Guylaine Martin, DG de la Fondation ; Luc Samama (au centre) ; André Drolet, président du CA de la Fondation ; Serge Dupuis, Chantal Arbour, DG du Cégep Limoilou, Yves Ferlatte et Renée-Maude Vachon Therrien.

L’Arche de la Capitale

Guillaume Parent (photo), président-directeur général du cabinet Finandicap, a accepté la présidence d’honneur du 6e Souper-bénéfice au profit de L’Arche de la Capitale-Nationale qui se tiendra le jeudi 25 mai au Patro Roc Amadour, de la 1re avenue à Québec. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et père de deux enfants, Guillaume Parent n’a jamais laissé sa paralysie cérébrale représenter un frein à ses aspirations et à son autonomie. Pour revenir au souper spaghetti, en plus des billets réguliers, des tables corporatives de huit places sont aussi disponibles. Les billets sont disponibles en ligne sur le site www.arche-quebec.ca. Tous les profits du souper permettront à L’Arche de la Capitale-Nationale de poursuivre sa mission visant à offrir aux personnes ayant une déficience intellectuelle un milieu de vie épanouissant et où l’on révèle la valeur unique de chaque personne.

Anniversaires

Stéphane Bellavance (photo), acteur et animateur de télévision québécois, 49 ans... David Pastrňák, attaquant des Bruins de Boston (LNH), 27 ans... Matthew Murray gardien de but des Leafs de Toronto (LNH) 29 ans... Caroline Ouellette, quadruple médaillée d’or olympique de hockey, 43 ans... Daniel Giguère, président-directeur général chez Rénovation Bain Rapide Inc., franchisé Bain Magique, 54 ans... Mike Myers, comédien canadien et acteur de cinéma, 60 ans... Robert Picard, ex-défenseur de la LNH (1977-90) avec les Nordiques de 1985 à 1989, 66 ans... Louis Saïa, réalisateur et producteur de cinéma québécois, 73 ans.

Disparus

Le 25 mai 2022 : Thomas S. Murphy (photo), 96 ans, homme d’affaires du monde de la télévision connu pour avoir été, à partir de 1996, le PDG de Capital Cities puis de Capital Cities/ABC avant le rachat d’ABC par la Walt Disney Company en 1996... 2021 : John Warner, 94 ans, homme politique américain, secrétaire à la Marine de 1972 à 1974 et sénateur de Virginie au Congrès des États-Unis de 1979 à 2009... 2020 : Francis Dufour, 91 ans, ancien maire et député de Jonquière... 2019 : Robert Bédard, 86 ans, lutteur professionnel connu sous le nom de ring le Number One Frenchman... 2015 : Mary Ellen Mark, 75 ans, photographe américaine... 2014 : Wojciech Jaruzelski, 90 ans, 4e président de la République de Pologne... 2010 : Jarvis Williams, 45 ans, ancien joueur des Dolphins de Miami (NFL)... 2005 : Ismail Merchant, 68 ans, réalisateur et producteur britannique... 2001 : Alberto Korda, 72 ans, photographe cubain... 1983 : Jean Rougeau, 52 ans, ex-lutteur québécois et ex-président de la LHJMQ... 1978 : André Roc, 44 ans, chanteur québécois (Le Marchand de Bonheur), frère du chanteur Michel Louvain.